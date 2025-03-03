Змушують доплачувати за "старі банкноти": як українцям боротися з шахрайством в обмінниках

Обмінники встановлюють подвійні курси на долар залежно від року його випуску. На це активно скаржаться українці.



Дане звернення перевірив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, пише 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева, який є головою комітету.

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Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками,

– повідомив Гетманцев.

Він додав, що "вони наче кличуть" поліцію. Однак, згідно з його слів, працівники Нацполіції всіляко сприяють розвитку "бізнесу", який не сплачує жодної копійки в бюджет.

Зокрема очільник комітету виділив дві проблеми:

зловживання легальних обмінників;

робота нелегальних.

Звертаємося до НБУ та Нацполу щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону,

– наголосив Данило Гетманцев.

Зокрема він попросив людей, що бачать на обміннику різні курси на одну й ту саму валюту фотографувати й надсилати їх:

на його номер (0503565541);

у Комітет (Київ, Грушевського,5);

в НБУ;

у Нацполіцію.

Зауважте! Гетманцев також висловив впевненість, що у людей немає зайвих коштів, які можна покласти у кишеню шахрая.