Змушують доплачувати за "старі банкноти": як українцям боротися з шахрайством в обмінниках
- Обмінники в Україні встановлюють подвійні курси на долар залежно від року його випуску, що викликає скарги від громадян.
- Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, закликав НБУ та Нацполіцію вжити заходів проти нелегальних обмінників.
Обмінники встановлюють подвійні курси на долар залежно від року його випуску. На це активно скаржаться українці.
Дане звернення перевірив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, пише 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева, який є головою комітету.
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Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками,
– повідомив Гетманцев.
Він додав, що "вони наче кличуть" поліцію. Однак, згідно з його слів, працівники Нацполіції всіляко сприяють розвитку "бізнесу", який не сплачує жодної копійки в бюджет.
Зокрема очільник комітету виділив дві проблеми:
- зловживання легальних обмінників;
- робота нелегальних.
Звертаємося до НБУ та Нацполу щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону,
– наголосив Данило Гетманцев.
Зокрема він попросив людей, що бачать на обміннику різні курси на одну й ту саму валюту фотографувати й надсилати їх:
- на його номер (0503565541);
- у Комітет (Київ, Грушевського,5);
- в НБУ;
- у Нацполіцію.
Зауважте! Гетманцев також висловив впевненість, що у людей немає зайвих коштів, які можна покласти у кишеню шахрая.