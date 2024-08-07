Сьогодні останній день: які показники треба передати, щоб не переплачувати за комуналку

Зазвичай показники лічильників газу українці мають передавати до 5 числа кожного місяця. Втім, цього місяця Нафтогаз продовжив термін подачі до 7 серпня.

До коли можна подати показники

Цього разу строк подачі показників було подовжено до 7 серпня через технічні проблеми з особистим кабінетом користувача.

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Оскільки компанія намагалася владнати несправності, користувачі мали більше часу, щоб подати показники.

Тепер у вас є більше часу для передачі показань. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно,

– повідомили у Нафтогазі.

Як передати показники

Користувачі можуть передати показники газового лічильника кількома альтернативними способами:

Чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

SMS на номер 4647;

За телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);

Контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Київстар), 093-300-2-888 (Lifecell).

Ці способи допоможуть передати дані, навіть якщо особистий кабінет не працює.