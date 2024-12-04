Ідентифікація стане обов'язковою для ще однієї категорії пенсіонерів

В Україні планують запровадити обов’язкову ідентифікацію для ще однієї категорії пенсіонерів. Проходити перевірку мають не лише внутрішньо переміщені особи, а й пенсіонери, які через війну виїхали за кордон.

Нововведення для пенсіонерів

Ідентифікація потрібна пенсіонерам для того, щоб зберегти право на виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

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Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак пояснила, що ідентифікація тепер буде обов'язковою для українських пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном через воєнні дії.

Зауважте! Верховна Рада ще навесні ухвалила закон, який зобов’язує всіх пенсіонерів за кордоном пройти процедуру ідентифікації, незалежно від наявності статусу переселенця. Проте порядок проведення цієї процедури поки що не затверджено.

Коли треба буде проходити ідентифікацію

Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, яку незабаром розгляне Кабінет Міністрів.

З огляду на те, що до кінця року залишилося мало часу, у проєкті постанови пропонується перенести обов’язкову ідентифікацію пенсіонерів на наступний рік, давши можливість пройти цю процедуру до кінця 2025 року.

Дарія Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Щоб у всіх людей, які перебувають за кордоном, був цілий рік на проходження ідентифікації до кінця 2025 року. Бо навіть якби ми затвердили цю постанову в серпні або вересні, поки люди про неї дізналися, поки б зрозуміли процедуру – це все одно був би стрес. Проєкт ми розробили ще влітку і обговорювали з великою кількістю громадських організацій, щоб зрозуміти всі можливі нюанси, на що слід звернути увагу.

За її словами, підготовка проєкту розпочалася ще влітку, і його обговорювали з багатьма громадськими організаціями, щоб врахувати всі можливі нюанси та полегшити процес для пенсіонерів.