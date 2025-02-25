Дефіцит бюджету – 38 мільярдів: що буде з економікою України

Попри дефіцит у бюджеті розміром 38 мільярдів доларів, економіка України демонструє сталі позитивні тенденції. Вона продовжить зростати як і у 2025 році, так і у 2027 році.

Інфляція також стабілізується, прогнозується зниження до 8,4%. Детальнішим прогнозом з 24 Каналом поділився член Ради Нацбанку України та доктор економічних наук Василь Фурман.

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Про потенціал економіки

Економіка України продовжує зростати: як і торік, так і цьогоріч. За прогнозами Національного банку, зростання триватиме й у 2026 та 2027 роках. Попри це, для відновлення економіки після завершення активної фази бойових дій необхідне досить швидке зростання, на рівні 7% і більше.

Такі темпи розвитку є цілком реальними, адже після початку великої війни у 2022 році падіння економіки склало 30%, але вже у 2023 році спостерігалося зростання на 5%, а у 2024 році – на 3,4%. Поки ще не вдалося досягти рівня 2021 року, що дає підстави для подальшого зростання в найближчі роки.

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Що з інфляцією

Інфляція в Україні також продовжує стабілізуватись: після 27% у 2022 році, у 2023 вона знизилась до 5%, і вже до кінця 2024 року збільшилася до 12%. Проте Національний банк прогнозує подальше зниження до 8,4% у 2025 році, тобто інфляція є помірною та контрольованою.

Зростання інфляції пояснюється поганим урожаєм через засуху, що значно вплинуло на ціни на продовольчі товари,

– пояснив Василь Фурман.

Що буде з курсом гривні

На валютному ринку гривня перебуває під контролем, а золотовалютні резерви Національного банку стабільно зростають. Прогноз на кінець року – понад 40 мільярдів доларів.

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У 2024 році Україна отримала 42 мільярди доларів допомоги. У 2025 році дефіцит бюджету становить 38 мільярдів доларів. Покрити його планують коштом міжнародної фінансової підтримки.

З усіма партнерами вже є відповідні домовленості,

– зазначив економіст.

Ризики щодо отримання міжнародної допомоги у 2025 році є меншими, ніж у 2024 році.