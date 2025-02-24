Чому приходять неправильні платіжки

Зайві нарахування часто є результатом помилок в особових рахунках, передає 24 Канал з посиланням на ГК "Нафтогаз України".

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Помилки можуть призвести до відображення неіснуючих боргів у комунальних квитанціях. Щоб уникнути неправильних нарахувань у платіжках, важливо ретельно перевіряти введену інформацію перед здійсненням платежу.

Помилки у введенні даних можуть спричинити:

Затримку у зарахуванні коштів на ваш рахунок. Неправильне перерахування коштів на чужий рахунок.

Як виправити помилку

Щоб виправити помилку в особовому рахунку, треба звернутися до служби підтримки або банку.

Ось кілька кроків, які допоможуть уникнути цих проблем:

Перевірте правильність особового рахунку та відповідність його даних з попередніми платежами, якщо раніше вони були без помилок.

При оплаті в касі або через термінал, перевірте всі реквізити перед фінальним підтвердженням оплати.

Використовуйте офіційні банківські сервіси для автоматичного внесення коректних даних рахунку.

Зауважте! Також важливо зберігати квитанції за оплату комунальних послуг, як електрику, газ, і воду, протягом п'яти років для можливості розв'язання майбутніх спорів із постачальниками послуг.