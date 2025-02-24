Чому приходять неправильні платіжки
Зайві нарахування часто є результатом помилок в особових рахунках, передає 24 Канал з посиланням на ГК "Нафтогаз України".
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Помилки можуть призвести до відображення неіснуючих боргів у комунальних квитанціях. Щоб уникнути неправильних нарахувань у платіжках, важливо ретельно перевіряти введену інформацію перед здійсненням платежу.
Помилки у введенні даних можуть спричинити:
- Затримку у зарахуванні коштів на ваш рахунок.
- Неправильне перерахування коштів на чужий рахунок.
Як виправити помилку
Щоб виправити помилку в особовому рахунку, треба звернутися до служби підтримки або банку.
Ось кілька кроків, які допоможуть уникнути цих проблем:
- Перевірте правильність особового рахунку та відповідність його даних з попередніми платежами, якщо раніше вони були без помилок.
- При оплаті в касі або через термінал, перевірте всі реквізити перед фінальним підтвердженням оплати.
- Використовуйте офіційні банківські сервіси для автоматичного внесення коректних даних рахунку.
Зауважте! Також важливо зберігати квитанції за оплату комунальних послуг, як електрику, газ, і воду, протягом п'яти років для можливості розв'язання майбутніх спорів із постачальниками послуг.