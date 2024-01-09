Найсуттєвіші зміни – на чорному ринку: який курс долара очікувати сьогодні

Купівля банками та обмінниками валюти не сильно змінилася. Інша справа продаж, який виріс в ціні. Водночас на чорному ринку спостерігається найсуттєвіше пожвавлення.

Курс валют у банках

Станом на ранок 9 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,4 гривні (без змін проти 8 січня), а продаж – 39,30 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 43 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,90 гривні (-6 копійок), а продаж – 39,50 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,70 гривні (без змін), а продаж – 43,30 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,25 гривні (+15 копійок), а продаж – 39,40 гривні (+10 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 42,80 гривні (+10 копійок), а продають за 43,09 гривні (+12 копійок).

Що буде з доларом

Як повідомив в ефірі телемарафону голова НБУ Андрій Пишний, передає 24 Канал, курс у 2024 році буде коливатися в залежності від впливу зовнішніх факторів – сезонність та зміни всередині ринку.

Андрій Пишний Голова Національного Банку України НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання.

За словами Пишного, регулятор і надалі ставить за мету утримувати курсову стабільність та популяризувати гривню.

У 2023 році Нацбанк перейшов від фіксованого до керованого гнучкого курсу. Ще у 2022 році, після початку повномасштабної війни, регулятор був змушений ввести фіксований курс: спочатку він становив 20,2 гривні, а згодом 36,6 гривні. Таким чином, це спровокувало утворення множинності курсу.