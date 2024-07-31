Як зміниться курс долара до вересня

Найближчим часом значних коливань на валютному ринку не очікується. Ситуація залишатиметься стабільною, втім будуть сформовані нові валютні коридори.

Що буде з курсом долара до вересня

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий повідомив про те, що до вересня можуть сформуватися нові курси валют. Втім, ситуація буде контрольованою і не зазнає суттєвих змін.

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Відтак, банкір прогнозує формування нових валютних коридорів, які до осені можуть досягти 41 – 42 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Іншими словами, ближче до вересня можуть сформуватися нові курси, однак навряд чи загальна “архітектура” ринку зазнає змін. Режим "керованої гнучкості" залишиться стратегічним, а відтак всі поточні пертурбації (на чому ми неодноразово акцентували) перебуватимуть в межах усталеної "системи" змін.

Водночас банкір Сергій Фурса також підкреслив, що найближчим часом радикальних коливань на валютному ринку не очікується. Він зазначає, що повністю уникнути коливань на валютному ринку неможливо, оскільки курс не є фіксованим.

Сергій Фурса прогнозує, що курс може піднятися вище ніж 42 гривні за долар.