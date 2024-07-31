Что будет с курсом доллара до сентября
В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой сообщил о том, что до сентября могут сформироваться новые курсы валют. Впрочем, ситуация будет контролируемой и не претерпит существенных изменений.
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Поэтому, банкир прогнозирует формирование новых валютных коридоров, которые к осени могут достичь 41 – 42 гривны за доллар.
Иными словами, ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы, однако вряд ли общая “архитектура” рынка претерпит изменения. Режим "управляемой гибкости" останется стратегическим, а затем все текущие пертурбации (на чем мы неоднократно акцентировали) будут находиться в пределах устоявшейся "системы" изменений.
В то же время банкир Сергей Фурса также подчеркнул, что в ближайшее время радикальных колебаний на валютном рынке не ожидается. Он отмечает, что полностью избежать колебаний на валютном рынке невозможно, поскольку курс не является фиксированным.