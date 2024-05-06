В одних регіонах попит стійкіший, в інших навпаки: ринок нерухомості у травні
Серед травневих перспектив на ринку нерухомості очікується неоднорідність, адже поки в західних регіонах попит стійкий, у столиці, наприклад, попит знижується. Підтримати ринок, ймовірно, зможе програма "єВідновлення".
Які зміни можуть відбутися на ринку нерухомості у травні
Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з нерухомості Юрій Піта, тренд на неоднорідність по регіонах залишиться на ринку нерухомості й у травні.
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Піта додає, що ситуації щодо нерухомості різні:
- В західних регіонах України попит більш стійкий, ціни з початку року практично не змінилися,
- А у Києві з’являється більше пропозицій й попит знижується. Водночас ціни поки що залишаються на рівні кінця минулого року.
Зараз почали з’являтися покупці по програмі "єВідновлення". І є ймовірність, що це може підтримати ринок.
Експерт підсумовує, що тенденції квітня перейдуть в травень. Тобто попит буде неактивний, а це може призвести до зниження цін на нерухомість.
Які ціни на житло у столиці
Юрій Піта розповідає, що станом на зараз по Києву мають попит квартири в сегменті економклас. Їхня вартість складає до 70 тисяч доларів.
Водночас експерт зауважує, що ситуацію на ринку поки важко прогнозувати, адже важливим фактором стане ситуація на фронті в літній період.
Втім? для збільшення цін в травні причин та підстав немає – можливо покупець взяв паузу для купівлі пізніше,
– зауважує виконавчий директор АФНУ.