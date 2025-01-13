Боротьба за природний газ: чи набере вона світового масштабу

Світ наближається до загострення боротьби за постачання природного газу. Це може спричинити підвищення цін для європейських споживачів і ускладнити доступ до енергоресурсів для бідніших країн Азії та Південної Америки.

Ситуація з газом у Європі

Європа вперше з 2022 року може не досягти необхідного рівня запасів газу до наступної зими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також "У Газпрому" є менш ніж два місяці, аби вийти з нафтокомпанії NIS

Це стало наслідком скорочення джерел постачання, зокрема через припинення транзиту російського газу Україною.

Енергетичний аналітик MST Marquee Саул Кавонік зазначає, що для задоволення попиту Європа змушена буде імпортувати на 10% більше зрідженого природного газу, що дорівнює 10 мільйонам тонн на рік. Це спричинить переорієнтацію поставок з азійського ринку.

Зауважте! Зростання конкуренції за постачання газу може суттєво підвищити ціни, які стануть недоступними для країн, таких як Індія, Бангладеш, Єгипет, а також деяких держав Південної Америки.

Подібна ситуація вже спостерігалася раніше, коли бідніші країни були витіснені з ринку через високі ціни.

США стають ключовим гравцем у ринку СПГ

Цього року експорт зрідженого природного газу (СПГ) зі США може зрости приблизно на 15% завдяки збільшенню виробництва на родовищах Plaquemines (Venture Global LNG Inc.) та Corpus Christi (Cheniere Energy Inc.). Однак темпи нарощування потужностей залишаються невизначеними. Cheniere Energy вже попередила, що розширення цього року буде "відносно повільним".

Росія та її роль у постачаннях СПГ

Росія, як другий за величиною постачальник СПГ до Європи, продовжує привертати увагу щодо своєї здатності підтримувати обсяги експорту в умовах західних санкцій.

Азійський ринок та перерозподіл поставок

Азія наразі демонструє готовність поступитися частиною поставок Європі. Китайські імпортери перепродають СПГ із поставками до березня та скорочують покупки на спотовому ринку через високі ціни. Індія шукає дешевші альтернативи, Бангладеш коригує тендери через високу вартість, а Єгипет переходить на газойль.

Єгипет під загрозою дефіциту газу

Єгипет, який у 2024 році перейшов з експортерів СПГ до імпортерів через масштабні літні відключення електроенергії, може знову зіткнутися з дефіцитом у 2025 році. Це відкриває можливості для продавців СПГ, але їхня реалізація залежить від запуску нових потужностей, який був обмеженим через санкції та призупинення експорту. Ситуація в Єгипті загострює глобальну конкуренцію за газ і створює виклики для енергетичних ринків.