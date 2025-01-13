Ситуация с газом в Европе

Европа впервые с 2022 года может не достичь необходимого уровня запасов газа к следующей зиме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также "У Газпрома" есть менее двух месяцев, чтобы выйти из нефтекомпании NIS

Это стало следствием сокращения источников поставок, в частности из-за прекращения транзита российского газа Украиной.

Энергетический аналитик MST Marquee Саул Кавоник отмечает, что для удовлетворения спроса Европа вынуждена будет импортировать на 10% больше сжиженного природного газа, что равно 10 миллионам тонн в год. Это повлечет переориентацию поставок с азиатского рынка.

Обратите внимание! Рост конкуренции за поставки газа может существенно повысить цены, которые станут недоступными для стран, таких как Индия, Бангладеш, Египет, а также некоторых государств Южной Америки.

Подобная ситуация уже наблюдалась ранее, когда более бедные страны были вытеснены с рынка из-за высоких цен.

США становятся ключевым игроком на рынке СПГ

В этом году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США может вырасти примерно на 15% благодаря увеличению производства на месторождениях Plaquemines (Venture Global LNG Inc.) и Corpus Christi (Cheniere Energy Inc.). Однако темпы наращивания мощностей остаются неопределенными. Cheniere Energy уже предупредила, что расширение в этом году будет "относительно медленным".

Россия и ее роль в поставках СПГ

Россия, как второй по величине поставщик СПГ в Европу, продолжает привлекать внимание относительно своей способности поддерживать объемы экспорта в условиях западных санкций.

Азиатский рынок и перераспределение поставок

Азия сейчас демонстрирует готовность уступить часть поставок Европе. Китайские импортеры перепродают СПГ с поставками до марта и сокращают покупки на спотовом рынке из-за высоких цен. Индия ищет более дешевые альтернативы, Бангладеш корректирует тендеры из-за высокой стоимости, а Египет переходит на газойль.

Египет под угрозой дефицита газа

Египет, который в 2024 году перешел из экспортеров СПГ к импортерам из-за масштабных летних отключений электроэнергии, может снова столкнуться с дефицитом в 2025 году. Это открывает возможности для продавцов СПГ, но их реализация зависит от запуска новых мощностей, который был ограниченным из-за санкций и приостановления экспорта. Ситуация в Египте обостряет глобальную конкуренцию за газ и создает вызовы для энергетических рынков.