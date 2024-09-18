У 2025 році витрати на соціальні виплати планують скоротити

В бюджеті на наступний рік передбачено скорочення витрат на соціальні виплати. Це пов'язано зі скороченням соціального бюджету загалом.

Що буде з фінансуванням соцвиплат

Як повідомляє перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак, до початку війни соціальні видатки були найбільшими в бюджеті країни.

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Наразі вони поступилися першим місцем через пріоритетне фінансування безпеки та оборони.

Дарія Марчак Перша заступниця Міністра соціальної політики України Майже 100% соціального бюджету зараз покриваються міжнародними партнерами – переважно кредитами, а не грантами. Це означає, що фактично ми фінансуємо соціальні виплати в борг, зокрема пенсії.

Вона також зазначила, що нині міністерство розробило проєкт реформи солідарної пенсійної системи. На думку чиновниці, пенсійну систему терміново треба реформувати.

Я щоденно працюю з тим, яким чином у нас виплачуються пенсії. Скажімо чесно, коли соціальні опитування показують, що громадяни не розуміють, За яким принципом, за якими правилами, чому в такому розмірі в нас виплачуються пенсії? Я їх розумію. Система фантастично складна, має дуже багато колізій, не є достатньо справедливою,

– додає Дарія Марчак.

Заступниця міністра також додала, що змін у виплатах ВПО поки не планується, оскільки всі ключові зміни вже були проведені.