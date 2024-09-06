При яких умовах нараховуються ці виплати

Частина українців стикається зі значними фінансовими проблемами, наприклад, через втрату близьких. Такі особи потребують підтримки від держави.

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Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності такого права,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Потрібно розуміти, що пенсія через втрату годувальника призначається лише для непрацездатних членів сім'ї померлого. Зокрема, особам з інвалідністю з дитинства. За умови, що ці громадяни перебували на утриманні померлого.

Зверніть увагу! Щоб членам родини призначили таку пенсію, годувальник мав набути від 1 до 15 років стажу (кількість залежить від віку, коли годувальник помер). Є винятки, при яких це значення не враховується. Такі випадки регулюються частиною 1 статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".