При каких условиях начисляются эти выплаты

Часть украинцев сталкивается со значительными финансовыми проблемами, например, из-за потери близких. Такие лица нуждаются в поддержке от государства.

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Лицо с инвалидностью с детства, которое получает государственную социальную помощь в органах социальной защиты населения, может одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца при наличии такого права,

– говорится в сообщении ПФУ.

Нужно понимать, что пенсия по случаю потери кормильца назначается только для нетрудоспособных членов семьи умершего. В частности, лицам с инвалидностью с детства. При условии, что эти граждане находились на содержании умершего.

Обратите внимание! Чтобы членам семьи назначили такую пенсию, кормилец должен был приобрести от 1 до 15 лет стажа (количество зависит от возраста, когда кормилец умер). Есть исключения, при которых это значение не учитывается. Такие случаи регулируются частью 1 статьи 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".