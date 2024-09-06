На какие льготы имеют право пенсионеры

Пенсионерам предоставляются специальные льготы от государства, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на таких лиц. Благодаря этому граждане пожилого возраста получают определенные услуги бесплатно или с большой скидкой.

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Какие льготы доступны пенсионерам сейчас:

Бесплатный проезд

Пенсионеры могут ездить бесплатно в городском транспорте (исключением является такси). Также эта льгота распространяется на железнодорожный транспорт пригородного сообщения.

Освобождение от налога

Пенсионеров освободили от уплаты земельного налога, если их участок соответствует определенным нормам.

Юридическая помощь

Пенсионеры могут получить юридическую помощь бесплатно или с большой скидкой. В частности, защиту прав и интересов.

Обратите внимание! Чтобы уменьшить коммуналку, пенсионеры могут оформить субсидию. На скидку 100% на оплату коммунальных услуг имеют право жители сельской местности, работавшие в определенных отраслях.