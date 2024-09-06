Что предшествовало остановке сервиса

Молдова перестала принимать денежные переводы из России платежной системой "Золотая Корона". Российские СМИ пишут, что банки страны сообщили об остановке таких услуг на неопределенный период, передает 24 Канал.

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Eurocreditbank уточняет, что денежные переводы были приостановлены "в связи с необходимыми операционными корректировками", кредитная организация отметила, что прилагает все усилия для возобновления переводов. Ранее перевод через "Золотую Корону" можно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank.

"Золотая Корона" была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между двумя странами. Переводы через "Юнистрим" перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через "Контакт" в феврале 2024 года.

Интересно! 23 августа Минфин США ввел санкции в отношении трех российских финансовых компаний: "Атол", "Диасофт" и Центр финансовых технологий (ЦФТ). С ЦФТ тесно связана "Золотая корона". При этом платежную систему в санкционный реестр не внесли. ЦФТ разрабатывал программное обеспечение для "Золотой короны", в том числе мобильное приложение, как указано на сайте ее оператора.