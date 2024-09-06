Какова причина ареста
Как сообщает в австрийском Raiffeisen Bank International (RBI), из-за такого решения суда банк не может передать принадлежащей группе акции.
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Это затрудняет процесс продажи, по которому RBI намерен реализовать контрольную долю в Райффайзенбанке, что неизбежно приведет и к дальнейшим задержкам,
– говорится в заявлении.
Обратите внимание! В банке объясняют, что причиной ареста стал иск Rasperia Trading Limited против Strabag, которые являются основными австрийскими акционерами компании и Райффайзенбанка. В то же время Райффайзенбанк упоминается в иске только как связанная с другими ответчиками сторона и не обвиняется в каких-либо нарушениях.
По данным российских СМИ, об иске против десятка компаний стало известно 19 августа. Истец обвиняет ответчиков в следующем:
- о захвате корпоративного контроля в Strabag,
- о отстранении представителей Rasperia от собрания акционеров,
- о размытии доли компании, которая ниже чем в блокировочном пакете,
- невыплате дивидендов.
Компания Rasperia оценивает ущерб от иска в почти 2 миллиарда евро.