Какова причина ареста

Как сообщает в австрийском Raiffeisen Bank International (RBI), из-за такого решения суда банк не может передать принадлежащей группе акции.

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Это затрудняет процесс продажи, по которому RBI намерен реализовать контрольную долю в Райффайзенбанке, что неизбежно приведет и к дальнейшим задержкам,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! В банке объясняют, что причиной ареста стал иск Rasperia Trading Limited против Strabag, которые являются основными австрийскими акционерами компании и Райффайзенбанка. В то же время Райффайзенбанк упоминается в иске только как связанная с другими ответчиками сторона и не обвиняется в каких-либо нарушениях.

По данным российских СМИ, об иске против десятка компаний стало известно 19 августа. Истец обвиняет ответчиков в следующем:

о захвате корпоративного контроля в Strabag,

о отстранении представителей Rasperia от собрания акционеров,

о размытии доли компании, которая ниже чем в блокировочном пакете,

невыплате дивидендов.

Компания Rasperia оценивает ущерб от иска в почти 2 миллиарда евро.