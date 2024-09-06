Що передувало зупинці сервісу

Молдова перестала приймати грошові перекази з Росії платіжною системою "Золота Корона". Російські ЗМІ пишуть, що банки країни повідомили про зупинення таких послуг на невизначений період, передає 24 Канал.

Читайте також Акції Райффайзенбанку заарештували: таке рішення ухвалили в Росії

Eurocreditbank уточнює, що грошові перекази були призупинені "у зв'язку з необхідними операційними коригуваннями", кредитна організація наголосила, що докладає всіх зусиль для поновлення переказів. Раніше переказ через "Золоту Корону" можна було отримати у відділеннях банків Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank та Energbank.

"Золота Корона" була останнім сервісом, що дозволяє переказувати гроші між двома країнами. Перекази через "Юністрим" перестали працювати в Молдові влітку 2023 року, а через "Контакт" у лютому 2024 року.

Цікаво! 23 серпня Мінфін США ввів санкції щодо трьох російських фінансових компаній: "Атол", "Діасофт" та Центр фінансових технологій (ЦФТ). З ЦФТ тісно пов'язана "Золота корона". При цьому платіжну систему в санкційний реєстр не внесли. ЦФТ розробляв програмне забезпечення для "Золотої корони", у тому числі мобільний додаток, як зазначено на сайті її оператора.