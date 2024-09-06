На які пільги мають право пенсіонери

Пенсіонерам надаються спеціальні пільги від держави, щоб зменшити фінансове навантаження на таких осіб. Завдяки цьому громадяни похилого віку отримують певні послуги безоплатно чи з великою знижкою.

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Які пільги доступні пенсіонерам зараз:

Безоплатний проїзд

Пенсіонери можуть їздити безкоштовно у міському транспорті (виключенням є таксі). Також ця пільга поширюється на залізничний транспорт приміського сполучення.

Звільнення від податку

Пенсіонерів звільнили від сплати земельного податку, якщо їхня ділянка відповідає визначеним нормам.

Юридична допомога

Пенсіонери можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно чи з великою знижкою. Зокрема, захист прав та інтересів.

Зверніть увагу! Аби зменшити комуналку, пенсіонери можуть оформити субсидію. На знижку 100% на оплату комунальних послуг мають право жителі сільської місцевості, що працювали у певних галузях.