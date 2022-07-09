Що буде з цінами в Україні: у Зеленського зробили прогноз на найближчі місяці

НБУ ще на початку червня підняв облікову ставку. Це було потрібно для боротьби з інфляцією. Якщо ж такі заходи не дадуть результат, то ставка може бути знову підвищена.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він сказав, що ставку підвищать, якщо найближчим часом зростання цін не сповільниться до 15%

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"Нацбанк намагається придавити інфляцію. Наскільки вони можуть її придавити? Я вважаю, що вони повинні довести інфляцію до рівня близько 15% і це тоді буде повною перемогою в цьому напрямку", – зазначив Устенко.

Водночас він не впевнений, що підвищення облікової ставки допоможе додатково знизити інфляцію. На його думку, зараз краще спробувати бути в цьому режимі високої облікової ставки у 25% протягом як мінімум місяця – півтора.

Якщо інфляція не дійде до рівня 15%, тоді знову переходити до заходів у відповідь і знову збільшувати ставку, але вже не так драматично, з 25 її можна буде підняти до 30%,

– додав Олег Устенко.

Варто нагадати, що загальна інфляція у червні 2022 року прискорилася в річному вираженні до 21,5%. За червень ціни зросли в середньому на 3,1%.

Які продукти найбільше подорожчали у червні

В середньому ціни на продукти у червні подорожчали на 3,2% проти попереднього місяця. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%.

Найбільше подорожчали у червні:

яйця – на 17,2%.

цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці – від 4,2% до 10,9%.

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Яловичина та фрукти навпаки подешевшали на 1,1% за аналогічний період.