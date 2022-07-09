Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он сказал, что ставку повысят, если в ближайшее время рост цен не замедлится до 15%.

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"Нацбанк пытается придавить инфляцию. Насколько они могут ее придавить? Я считаю, что они должны довести инфляцию до уровня около 15%, и это тогда будет полной победой в этом направлении", - отметил Устенко.

В то же время, он не уверен, что повышение учетной ставки поможет дополнительно снизить инфляцию. По его мнению, сейчас лучше попытаться быть в этом режиме высокой учетной ставки в 25% в течение как минимум месяца – полутора.

Если инфляция не дойдет до уровня 15%, тогда снова переходить к ответным мерам и снова увеличивать ставку, но уже не так драматично, с 25 ее можно будет поднять до 30%,

– добавил Олег Устенко.

Следует напомнить, что общая инфляция в июне 2022 года ускорилась в годовом выражении до 21,5%. За июнь цены выросли в среднем на 3,1%.

Какие продукты больше подорожали в июне

В среднем цены на продукты в июне подорожали на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это больше чем в мае, когда продукты подорожали на 2,6%.

Больше всего подорожали в июне:

яйца – на 17,2%.

сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы – от 4,2 до 10,9%.

Обратите внимание! Говядина и фрукты наоборот подешевели на 1,1% за аналогичный период.

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