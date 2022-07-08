Цена горючего на АЗС 8 июля

Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает "Минфин" , выглядит так:

Бензин А-95 – 50,63 гривны за литр (+ 2 копейки);

Бензин А-92 – 50,30 гривны за литр (+ 80 копеек);

Дизельное топливо – 56,46 гривны за литр (+ 2 копейки);

Автогаз - 37,22 гривны за литр ( - 6 копеек).

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В НБУ рассказали, что после отмены государственного регулирования цен на топливо рынок постепенно насыщается. "Хотя по оценкам экспертов дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне", – говорится в обзоре Центробанка.

Цены на нефть падают: плывет ли это на горючее

Эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский рассказал изданию "РБК-Украина" , что чтобы розничный рынок нефтепродуктов отреагировал на удешевление нефти, нужно от двух недель до месяца.

Снижение цен на бензин в Украине может быть от 5% до 10% уже в начале августа,

– прогнозирует Белявский.

Вместе с тем, он тоже прогнозирует, что во второй половине июля – в августе вырастет спрос на дизельное топливо со стороны аграриев. "Надеюсь, что не сильно повлияет на цены на бензин", – добавил он. Напомним, что такие же надежды выразили у НБУ и директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн .

Эксперт Центра Разумкова рассказал, что по расчетам падение стоимости нефти на 20% влечет за собой удешевление нефтепродуктов на розничном рынке примерно на 10%. Сегодня Украина на 100% зависит от импорта нефтепродуктов, заметил Белявский. Более подробно с ситуацией на рынке нефти и динамикой изменения цены, можно ознакомиться здесь.

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