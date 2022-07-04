Огромный прорыв на рынке горючего
Об этом 24 каналу рассказал эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он говорит, что сейчас огромный прорыв на рынке горючего.
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По его мнению, "разрядить" ситуацию с горючим позволила отмена государственного регулирования цен в конце мая.
Из-за этого за прошлый месяц-полтора выросли поставки топлива, количество операторов, импортеров в Украину сейчас в 2,5 раз больше, чем было до войны,
– заявил Куюн.
По его словам, это говорит о том, что рынок активизировался и общими усилиями Украина обеспечила хороший результат.
Еще может быть дефицит топлива
В то же время эксперт говорит, что расслабляться рано, потому что в дальнейшем ситуация с горючим будет оставаться напряженной.
У нас впереди август, сентябрь, а это пиковые месяцы нагрузки на горючее. Потому что это всегда жатва, активизация бизнеса, там нужно будет еще больше горючего и привозить его будет все сложнее.
– заявил Сергей Куюн.
Как отметил эксперт, сейчас мир вступает в фазу серьезного дефицита горючего. Для Европы большой проблемой будет отказ от российских энергоресурсов. "Поэтому нам будет все труднее находить горючее", – подытожил эксперт.
Кроме того, враг держит "на прицеле" нашу нефтяную инфраструктуру. Недавно снова были удары по нефтеперерабатывающим заводам.
Сергей Куюн о ситуации с горючим и прогнозах на следующие месяцы: видео
Добавим, что в настоящее время средняя цена на топливо (по состоянию на 1 июля) такова:
- Бензин А-95 – 50,61 гривны;
- Бензин А-92 – 49,50 гривны;
- Дизельное топливо – 56,38 гривны.