Огромный прорыв на рынке горючего

Об этом 24 каналу рассказал эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он говорит, что сейчас огромный прорыв на рынке горючего.

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По его мнению, "разрядить" ситуацию с горючим позволила отмена государственного регулирования цен в конце мая.

Из-за этого за прошлый месяц-полтора выросли поставки топлива, количество операторов, импортеров в Украину сейчас в 2,5 раз больше, чем было до войны,

– заявил Куюн.

По его словам, это говорит о том, что рынок активизировался и общими усилиями Украина обеспечила хороший результат.

Еще может быть дефицит топлива

В то же время эксперт говорит, что расслабляться рано, потому что в дальнейшем ситуация с горючим будет оставаться напряженной.

У нас впереди август, сентябрь, а это пиковые месяцы нагрузки на горючее. Потому что это всегда жатва, активизация бизнеса, там нужно будет еще больше горючего и привозить его будет все сложнее.

– заявил Сергей Куюн.

Как отметил эксперт, сейчас мир вступает в фазу серьезного дефицита горючего. Для Европы большой проблемой будет отказ от российских энергоресурсов. "Поэтому нам будет все труднее находить горючее", – подытожил эксперт.

Кроме того, враг держит "на прицеле" нашу нефтяную инфраструктуру. Недавно снова были удары по нефтеперерабатывающим заводам.

Сергей Куюн о ситуации с горючим и прогнозах на следующие месяцы: видео



Добавим, что в настоящее время средняя цена на топливо (по состоянию на 1 июля) такова: