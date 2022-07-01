Соответствующую информацию на своем сайте обнародовала сеть заправок WOG. Однако эта услуга доступна людям, имеющим определенную программу лояльности.

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Сеть заправок отменила ограничение на топливо

С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE,

– сообщили в компании.

Там также отметили, что владельцы вышеупомянутой карты смогут купить газ за наличные деньги и банковские карты на тех заправках, где отпускают горючее только за безналичный расчет.

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Кратко о ситуации с топливом в Украине

С начала войны цены на горючее выросли, его было трудно достать. Людям на заправках выдавали ограниченное количество топлива и для этого водители были вынуждены стоять в нескольких часовых очередях.

29 июня глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что топливный кризис заканчивается и вскоре могут отменить ограничения на объем покупки топлива на заправках. По словам нардепа, уже в июле ситуация должна нормализоваться.

30 июня первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в июне этого года объем импорта вырос в 10 раз по сравнению с объемами, которые Украина импортировала в марте этого года – до 600 тысяч тонн.

Добавила, что в настоящее время рынок Украины насыщается горючим. Сначала его количество увеличится в Западной Украине и будет постепенно расти на всех территории.

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