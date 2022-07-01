Відповідну інформацію на своєму сайті оприлюднила мережа заправок WOG. Однак ця послуга доступна для людей, які мають певну програму лояльності.

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Мережа заправок скасувала обмеження на пальне

З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE,

– повідомили у компанії.

Там також зазначили, що власники вищезгаданої картки зможуть купити газ за готівку та банківські картки на тих заправках, де відпускають пальне тільки за безготівковий розрахунок.

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Коротко про ситуацію з пальним в Україні

З початку війни ціни на пальне зросли, його було важко дістати. Людям на заправках видавали обмежену кількість пального й для цього водії були змушені стояти в кількагодинних чергах.

29 червня голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що паливна криза закінчується й незабаром можуть скасувати обмеження на обсяг купівлі палива на заправках. За словами нардепа, вже у липні ситуація має нормалізуватись.

30 червня перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що у червні цього року обсяг імпорту виріс в 10 разів у порівнянні з обсягами, які Україна імпортувала у березні цього року – до 600 тисяч тонн.

Додала, що наразі ринок України насичується пальним. Спочатку його кількість збільшиться в Західній Україні та поступово зростатиме на всіх території.

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