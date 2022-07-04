Величезний прорив на ринку пального
Про це 24 каналу розповів експерт, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Він каже, що зараз є величезний прорив на ринку пального.
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На його думку, "розрядити"" ситуацію з пальним дозволило скасування державного регулювання цін в кінці травня.
Через це за минулий місяць-півтора зросло постачання пального, кількість операторів, імпортерів в Україні зараз у 2,5 разів більша, ніж було до війни,
– заявив Куюн.
За його словами, це говорить про те, що ринок активізувався і загальними зусиллями Україна забезпечила непоганий результат.
Ще може бути дефіцит пального
Водночас експерт каже, що розслаблятися зарано, бо надалі ситуація з пальним буде залишатися напруженою.
В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше,
– заявив Сергій Куюн.
Як зазначив експерт, зараз світ вступає у фазу серйозного дефіциту пального. “Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне”, – підсумував експерт.
Окрім того, ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру. Нещодавно знову були удари по нафтопереробних заводах.
Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео
Додамо, що наразі середня ціна на пальне (станом на 1 липня) така:
- Бензин А-95 – 50,61 гривні;
- Бензин А-92 – 49,50 гривні;
- Дизельне паливо – 56,38 гривні.