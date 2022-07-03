Про це 24 каналу розповів експерт, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Він каже, що зараз є прорив на ринку пального.

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На його думку, "розрядити" ситуацію дозволило скасування державного регулювання цін на пальне в кінці травня.

"Через це за минулий місяць-півтора зросло постачання пального, кількість імпортерів в Україні зараз у 2,5 разів більша, ніж було до війни", – сказав Куюн.

Коли чекати пікове навантаження на пальне

Але експерт каже, що розслаблятися зарано, надалі ситуація з пальним буде залишатися напруженою.

В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше,

– заявив Сергій Куюн.

Він пояснив, що на ці місяці – з серпня по жовтень – будуть жнива, буде збільшений експорт, а це навантаження на транспортну інфраструктуру.

За його словами, коли в країні війна, то може статися будь-що, не можна виключати якісь сценарії.

"Ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру. Нещодавно знову були удари по нафтопереробних заводах, тоум тут не можна нічого виключати", – відповів він

Окрім того, як зазначив Куюн, зараз весь світ вступає у фазу серйозного дефіциту пального.

Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне,

– підсумував експерт.

До слова, перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що аби розв'язати проблему дефіциту, потрібно і надалі збільшувати обсяги імпорту.

За словами Свириденко, на Заході України вже майже відсутні черги на АЗС, а ринок – повністю насичений. Наразі працюють над тим, щоб досягти такого рівня запасів і на Сході.

Додамо, що середня ціна на пальне станом на 1 липня така:

Бензин А-95 – 50,61 гривні;

Бензин А-92 – 49,50 гривні;

Дизельне паливо – 56,38 гривні.

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