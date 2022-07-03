Об этом 24 канала рассказал эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он говорит, что сейчас есть прорыв на рынке горючего.

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По его мнению, "разрядить" ситуацию позволила отмена государственного регулирования цен на топливо в конце мая.

"Из-за этого за прошлый месяц-полтора выросли поставки горючего, количество импортеров в Украину сейчас в 2,5 раз больше, чем было до войны", – сказал Куюн.

Когда ждать пиковую нагрузку на горючее

Но эксперт говорит, что расслабляться рано, в дальнейшем ситуация с горючим будет оставаться напряженной.

У нас впереди август, сентябрь, а это пиковые месяцы нагрузки на горючее. Потому что это всегда жатва, активизация бизнеса, там нужно еще больше горючего, и привозить его будет все сложнее.

– заявил Сергей Куюн.

Он пояснил, что на эти месяцы – с августа по октябрь – будет жатва, будет увеличен экспорт, а это нагрузка на транспортную инфраструктуру.

По его словам, когда в стране война, то может произойти что угодно, нельзя исключать какие-либо сценарии.

"Враг держит "на прицеле" нашу нефтяную инфраструктуру. Недавно снова были удары по нефтеперерабатывающим заводам, поэтому здесь нельзя ничего исключать", — ответил он.

Кроме того, отметил Куюн, в настоящее время весь мир вступает в фазу серьезного дефицита горючего.

Для Европы большой проблемой станет отказ от российских энергоресурсов. Поэтому нам будет все труднее находить горючее,

– подытожил эксперт.

К слову, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, чтобы решить проблему дефицита, нужно и дальше увеличивать объемы импорта.

По словам Свириденко, на Западе Украины уже почти отсутствуют очереди на АЗС, а рынок полностью насыщен. Пока работают над тем, чтобы достичь такого уровня запасов и на Востоке.

Добавим, что средняя цена на топливо по состоянию на 1 июля такова:

Бензин А-95 – 50,61 гривны;

Бензин А-92 – 49,50 гривны;

Дизельное топливо – 56,38 гривны.

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