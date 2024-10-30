Чи зростуть виплати по інвалідності після реформи МСЕК

Після низки скандалів в Україні вирішили розформувати систему МСЕК, через яку відбувалося присвоєння статусу особи з інвалідністю. Втім, зміна системи викликала чимало питань у громадян щодо майбутніх виплат.

Чи вплине реформа МСЕК на виплати по інвалідності

У суспільстві виникли панічні настрої, зокрема через інформацію в соцмережах про можливі зміни у соціальній підтримці осіб з інвалідністю внаслідок реформи МСЕК.

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Проте міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що всі громадяни, які отримують пенсії по інвалідності, продовжать отримувати свої виплати після реформи.

Метою реформи є посилення підтримки для тих, хто вже отримує допомогу.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, покликана посилити підтримку тих, які отримали травмування чи шкоду здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію, та зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою, і зручною для громадян.

Таким чином, усі виплати та гарантії для громадян, які отримують їх на законних підставах, залишаться без змін. Навпаки, для тих, хто зазнав значних втрат здоров'я та втратив працездатність, страхові виплати лише зростуть.

Важливо! У рамках реформи статус інвалідності зберігається, проте визначатиметься на основі висновків мультидисциплінарної команди з використанням цифрових технологій.