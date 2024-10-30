Повлияет ли реформа МСЭК на выплаты по инвалидности

В обществе возникли панические настроения, в частности из-за информации в соцсетях о возможных изменениях в социальной поддержке лиц с инвалидностью в результате реформы МСЭК.

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Однако министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что все граждане, которые получают пенсии по инвалидности, продолжат получать свои выплаты после реформы.

Целью реформы является усиление поддержки для тех, кто уже получает помощь.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана усилить поддержку тех, которые получили травмы или вред здоровью; ускорить предоставление такой поддержки; уменьшить бюрократию, и сделать систему поддержки во время и после болезни или травмы понятной, простой, и удобной для граждан.

Таким образом, все выплаты и гарантии для граждан, которые получают их на законных основаниях, останутся без изменений. Наоборот, для тех, кто потерпел значительные потери здоровья и потерял работоспособность, страховые выплаты только возрастут.

Важно! В рамках реформы статус инвалидности сохраняется, однако будет определяться на основе выводов мультидисциплинарной команды с использованием цифровых технологий.