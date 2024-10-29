Финансовая помощь на лечение

На Херсонщине для украинцев будут выделять деньги из бюджета на помощь по лечению. В прошлом году такие выплаты получили 1 204 человека.

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Обратите внимание! В этом году деньги получили 1 183 местных жителей, что суммарно стоило бюджету 4,8 миллиона гривен.

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