Кто берет на себя обязанности МСЭК

Как сообщает МОЗ, во время своего заседания Кабмин разрешил переложить обязанности центральной МСЭК на определенные организации. Речь идет о предприятии или учреждении, что имеет специальную лицензию и относится к сфере управления министерства.

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Обратите внимание! В МОЗ уточнили, что они занимаются регулированием только центральной МСЭК. Областными МСЭКами руководят руководители, которых назначает местный облсовет.

По решению МОЗ Украины выполнение функций центральной МСЭК, в частности – по рассмотрению обжалований и проведения проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МОЗ в городе Днепр,

– говорится в сообщении министерства.

МОЗ уточняет, что именно там в течение 2024 года была создана необходимая материально-техническая база. Это должно упростить саму процедуру прохождения экспертизы.

Заметьте! Также правительство утвердило, что механизм обжалования решений МСЭК не будет претерпевать изменений.