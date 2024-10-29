Хто бере на себе обов'язки МСЕК

Як повідомляє МОЗ, під час свого засідання Кабмін дозволив перекласти обов'язки центральної МСЕК на певні організації. Йдеться про підприємство чи установу, що має спеціальну ліцензію та належить до сфери управління міністерства.

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Зверніть увагу! У МОЗ уточнили, що вони займаються регулювання лише центральної МСЕК. Обласними МСЕКами керують керівники, яких призначає місцева облрада.

За рішенням МОЗ України виконання функцій центральної МСЕК, зокрема – щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро,

– йдеться у повідомленні міністерства.

МОЗ уточнює, що саме там протягом 2024 року була створена необхідна матеріально-технічна база. Це має спростити саму процедуру проходження експертизи.

Зауважте! Також уряд затвердив, що механізм оскарження рішень МСЕК не зазнаватиме змін.