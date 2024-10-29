Фінансова допомога на лікування
На Херсонщині для українців виділятимуть гроші із бюджету на допомогу по лікуванню. Минулого року такі виплати отримало 1 204 особи.
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Зауважте! Цьогоріч гроші отримали 1 183 місцевих жителів, що сумарно коштувало бюджету 4,8 мільйона гривень.
Допомогу можна оформити:
- на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) — 5 000 гривень;
- людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування — 3 000 гривень;
- на оперативне втручання на серці та серцевих судинах — 5 000 гривні;
- на ендопротезування суглобів — 5 000 гривні.