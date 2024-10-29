Фінансова допомога на лікування

На Херсонщині для українців виділятимуть гроші із бюджету на допомогу по лікуванню. Минулого року такі виплати отримало 1 204 особи.

Читайте також Ліквідація МСЕК триває: де можуть отримати довідки військові зараз

Зауважте! Цьогоріч гроші отримали 1 183 місцевих жителів, що сумарно коштувало бюджету 4,8 мільйона гривень.

Допомогу можна оформити: