Що чекає на ринковий та офіційний курси гривні навесні
Джерело:Ukrinform
Останні кілька днів готівковий курс долара зазнав значних коливань. Втім, як вважають деякі експерти, в осяжній перспективі долар залишатиметься в межах 39 – 41 гривень.
Таким прогнозом поділилася голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. Також, на її думку, офіційний курс гривні не зазнає змін.
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Національний банк дотримується політики фіксованого обмінного курсу та повністю закриває дефіцит на ринку валютними інтервенціями. Їх обсяг – у середньому 3 мільярди доларів на місяць. Водночас регулярні надходження міжнародної допомоги перевищують відповідні потреби. Наочним підтвердженням цьому є те, що наші золотовалютні резерви в січні сягнули майже 30 мільярдів доларів (в еквіваленті). Тобто, їх рівень навіть вищий, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну,
– пояснила Коробкова.
Так само вважає і економіст Олег Гетман. На його думку, НБУ не планує ані скасовувати офіційний курс, ані підвищувати його найближчим часом.
Щодо прогнозів, то є очікування, що НБУ сподобалась політика, яку він проводить. Він не хоче повертатись до гнучкого курсоутворення, хоча для цього вже є всі підстави. Курс нікуди не полетить, а навпаки може ще й укріплюватись гривня,
– прогнозує Гетман.
Чи може скоротитися розрив між ринковим та офіційним курсом
Очікувати, що готівковий курс гривні продовжить зміцнюватись і зрештою наблизиться до офіційного не варто – кажуть експерти. Хоча ринковий курс і орієнтується на курс НБУ, різниця між ними буде зберігатися.
Додам також, що відмінності між офіційним та ринковим курсом у нинішніх реаліях зумовлені багатьма чинниками — зокрема, ускладненою логістикою і адміністративними обтяженнями. Але ситуація набагато краща, ніж у перші місяці війни, коли в країні було одночасно по 4 – 5 різних курсів,
– сказала Коробкова.
Втім, наразі готівкова гривня почала скорочувати розрив завдяки декільком факторам, більшість із яких є результатами роботи Нацбанку:
- Зміцнення довіри українців до національної валюти та вища психологічна стійкість перед атаками ворога.
- Зменшення попиту на готівкову валюту завдяки впровадженню депозитів за офіційним курсом НБУ.
- Фінансова підтримка міжнародних партнерів та обіцянки щодо виділення нової допомоги цьогоріч.
- Початок посівної компанії, через що аграрії потребують більшої гривневої готівки.
Укріплення гривні на початку року відбувається завдяки позитивним економічним новинам. А саме про те, що Україна в цьому році може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти. Також, "впевненості" гривні додали запевнення НБУ, що найближчим часом режим фіксованого курсу лишиться без змін,
– сказав у коментарі 24 Каналу Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.