Що чекає на ринковий та офіційний курси гривні навесні

Останні кілька днів готівковий курс долара зазнав значних коливань. Втім, як вважають деякі експерти, в осяжній перспективі долар залишатиметься в межах 39 – 41 гривень.

Таким прогнозом поділилася голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. Також, на її думку, офіційний курс гривні не зазнає змін.

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Національний банк дотримується політики фіксованого обмінного курсу та повністю закриває дефіцит на ринку валютними інтервенціями. Їх обсяг – у середньому 3 мільярди доларів на місяць. Водночас регулярні надходження міжнародної допомоги перевищують відповідні потреби. Наочним підтвердженням цьому є те, що наші золотовалютні резерви в січні сягнули майже 30 мільярдів доларів (в еквіваленті). Тобто, їх рівень навіть вищий, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– пояснила Коробкова.

Так само вважає і економіст Олег Гетман. На його думку, НБУ не планує ані скасовувати офіційний курс, ані підвищувати його найближчим часом.

Щодо прогнозів, то є очікування, що НБУ сподобалась політика, яку він проводить. Він не хоче повертатись до гнучкого курсоутворення, хоча для цього вже є всі підстави. Курс нікуди не полетить, а навпаки може ще й укріплюватись гривня,

– прогнозує Гетман.

Чи може скоротитися розрив між ринковим та офіційним курсом

Очікувати, що готівковий курс гривні продовжить зміцнюватись і зрештою наблизиться до офіційного не варто – кажуть експерти. Хоча ринковий курс і орієнтується на курс НБУ, різниця між ними буде зберігатися.

Додам також, що відмінності між офіційним та ринковим курсом у нинішніх реаліях зумовлені багатьма чинниками — зокрема, ускладненою логістикою і адміністративними обтяженнями. Але ситуація набагато краща, ніж у перші місяці війни, коли в країні було одночасно по 4 – 5 різних курсів,

– сказала Коробкова.

Втім, наразі готівкова гривня почала скорочувати розрив завдяки декільком факторам, більшість із яких є результатами роботи Нацбанку:

Зміцнення довіри українців до національної валюти та вища психологічна стійкість перед атаками ворога.

Зменшення попиту на готівкову валюту завдяки впровадженню депозитів за офіційним курсом НБУ.

Фінансова підтримка міжнародних партнерів та обіцянки щодо виділення нової допомоги цьогоріч.

Початок посівної компанії, через що аграрії потребують більшої гривневої готівки.

Укріплення гривні на початку року відбувається завдяки позитивним економічним новинам. А саме про те, що Україна в цьому році може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти. Також, "впевненості" гривні додали запевнення НБУ, що найближчим часом режим фіксованого курсу лишиться без змін,

– сказав у коментарі 24 Каналу Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.