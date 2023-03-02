Таким прогнозом поделилась глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Также, по ее мнению, официальный курс гривны не претерпевает изменений.

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Национальный банк соблюдает политику фиксированного обменного курса и полностью закрывает дефицит на рынке валютными интервенциями. Их объем – в среднем 3 миллиарда долларов в месяц. В то же время, регулярные поступления международной помощи превышают соответствующие потребности. Наглядным подтверждением тому является то, что наши золотовалютные резервы в январе достигли почти 30 миллиардов долларов (в эквиваленте). То есть, их уровень даже выше, чем до начала полномасштабного вторжения России в Украину,

– объяснила Коробкова.

Также считает и экономист Олег Гетман. По его мнению, НБУ не планирует ни отменять официальный курс, ни повышать его в ближайшее время.

Что касается прогнозов, то есть ожидание, что НБУ понравилась проводимая им политика. Он не хочет возвращаться к гибкому курсообразованию, хотя для этого уже есть все основания. Курс никуда не улетит, а наоборот может еще и укрепляться гривна,

– прогнозирует Гетман.

Может ли сократиться разрыв между рыночным и официальным курсом

Ожидать, что наличный курс гривны продолжит укрепляться и в конце концов приблизится к официальному, не стоит – говорят эксперты. Хотя рыночный курс и ориентируется на курс НБУ, разница между ними будет сохраняться.

Добавлю также, что различия между официальным и рыночным курсом в нынешних реалиях обусловлены многими факторами, в частности, усложненной логистикой и административными обременениями. Но ситуация намного лучше, чем в первые месяцы войны, когда в стране было одновременно по 4 – 5 разных курсов,

– сказала Коробкова.

Впрочем, наличная гривня начала сокращать разрыв благодаря нескольким факторам, большинство из которых являются результатами работы Нацбанка:

Укрепление доверия украинцев к национальной валюте и психологическая устойчивость перед атаками врага.

Уменьшение спроса на наличную валюту благодаря внедрению депозитов по официальному курсу НБУ.

Финансовая поддержка международных партнеров и обещания по выделению новой помощи в этом году.

Начало посевной компании, из-за чего аграрии нуждаются в большей гривневой наличности.

Укрепление гривны в начале года происходит благодаря положительным экономическим новостям. А именно, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества. Также, "уверенности" гривны добавили заверения НБУ, что в ближайшее время режим фиксированного курса останется без изменений,

– сказал в комментарии 24 Канала Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.