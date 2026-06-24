Цей документ є майже у кожного пенсіонера: які бонуси він дає

Частина пенсіонерів навіть не здогадується, що звичний документ може допомогти заощаджувати кошти та користуватися додатковими перевагами. Що саме передбачено для власників пенсійного посвідчення, читайте далі.

Що дає пенсійне посвідчення в Україні?

Пенсійне посвідчення більшість українців сприймає насамперед як документ, який підтверджує право на отримання пенсії. Насправді ж саме цей документ відкриває доступ до цілої системи державної підтримки, що включає пільги, компенсації, надбавки та соціальні програми, пояснює Пенсійний фонд.

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Для багатьох людей пенсійного віку такі переваги мають не менше значення, ніж сама пенсія. Адже окремі види допомоги дозволяють суттєво зменшити витрати на транспорт, комунальні послуги, ліки та інші повсякденні потреби. Фактично частину коштів, які пенсіонер витратив би зі своєї кишені, бере на себе держава.

Чи дає пенсійне посвідчення автоматично пільги?

Водночас далеко не всі власники пенсійних посвідчень користуються можливостями, які передбачає законодавство. Частина пільг надається автоматично після пред'явлення документа, інші ж потребують звернення до відповідних органів або оформлення додаткових документів.

Умовно всі бонуси, які відкриває пенсійне посвідчення, можна поділити на дві великі категорії.

Перша – це пільги, доступні практично кожному пенсіонеру незалежно від його доходів.

Друга – адресна підтримка, яка надається окремим категоріям громадян залежно від віку, професії, соціального статусу чи матеріального становища.

Саме тому пенсійне посвідчення можна розглядати не лише як підтвердження права на пенсію, а й як своєрідний інструмент доступу до державної допомоги. У деяких випадках сукупна вартість пільг та компенсацій може сягати кількох тисяч гривень на місяць.

Що є безкоштовним для пенсіонерів?

Найбільш поширені пільги не залежать від рівня доходів пенсіонера чи інших додаткових умов. Для їх отримання зазвичай достатньо підтвердити свій статус пенсійним посвідченням.

До таких переваг належить право на безкоштовний проїзд у значній частині громадського транспорту, можливість користуватися державною програмою "Доступні ліки", отримувати безоплатну первинну правову допомогу, а також низка податкових та страхових пільг.

Чи звільняє пенсійне від сплати податків?

Крім того, законодавство передбачає звільнення окремих категорій пенсіонерів від сплати деяких платежів і внесків. Наприклад, пенсіонери-підприємці можуть бути звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе, а власники земельних ділянок від земельного податку в межах встановлених норм.