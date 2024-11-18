Чи зможуть батьки отримати "тисячу Зеленського" за своїх дітей

Президент України Володимир Зеленський анонсував надання українцям нової допомоги. Кошти мають надати громадянам в рамках програми "єПідтримка".

Що відомо про нову грошову допомогу

Українці отримають "тисячу Зеленського" з 1 грудня 2024 року. Кошти можна буде використати протягом усієї зими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи Президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

15 листопада уряд затверджував порядок реалізації цієї ініціативи. Вирішувалось не тільки як українці отримуватимуть кошти, а і куди можна буде витратити ці гроші.

Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини,

– додав Шмигаль.

Зверніть увагу! Вказану допомогу можна буде використати на оплату послуг (зокрема, комунальних), донати тощо. Також, за ці кошти стане доступним придбання певних товарів від українських виробників. Таким чином уряд прагне додатково стимулювати економіку України.