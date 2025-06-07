Пенсію заморозили: чому так трапляється і як цього не допустити

Частина українських пенсіонерів, отримуючи пенсію на банківську карту, може не знімати кошти для накопичення. Втім такі дії можуть призвести до заморозки пенсії, якщо гроші не знімати тривалий час.

Як не заморозити пенсію на картці

Річ у тім, що коли у пенсіонера є декілька джерел доходів, то дехто з них намагається зробити так звану "фінансову подушку", передає 24 Канал з посиланням на видання На пенсію.

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Таким чином, пенсію, яка приходить на карту, пенсіонери не знімають, а отже, формується певний запас коштів. Однак такими діями пенсіонери можуть ризикувати залишитися без коштів взагалі.

Держава відстежує стан банківського рахунку, на який Пенсійний фонд надсилає кошти. І тому, якщо помічають при перевірці, що жодного руху по рахунку не відбувається впродовж певного часу, то його "заморожують",

– йдеться у виданні.

За словами першої заступниці Міністра соціальної політики України Дарія Марчак під час ефіру телемарафону, період "заморозки" може настати після 6 місяців, коли пенсіонер не знімає гроші.

Важливо додати, що пенсію лише "заморожують" до з'ясування обставин, а не скасовують остаточно. Водночас тривалість паузи з виплат обмежується терміном 3 роки.

Зверніть увагу! На людей, які проживають на окупованих територій з 24 лютого 2022 року, така дія не обмежується. Їхня пенсія залишатиметься "замороженою" до часу, коли можна буде з'ясувати, за яких обставин людина не використовувала гроші.