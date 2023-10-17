Велика кількість українців користуються субсидіями та пільгами. Часто громадяни плутають ці види допомоги, хоча в них дійсно є дещо спільне.

Субсидія – що це за виплати

І пільги, і субсидії надають на оплату комунальних послуг, придбання газу та побутового твердого або рідкого палива. Однак між ними є кілька ключових відмінностей.

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Субсидію держава надає тим родинам, які не можуть самотужки оплатити комунальні послуги через низький рівень доходів та майнового стану. Тобто це виплата, яка залежить лише від майнового стану: низький дохід дає право звернутися по субсидію.

Умови надання субсидій визначає постанова Кабміну № 848 від 21.10.1995. Там же визначено порядок надання цих соціальних виплат.

Хто отримує пільги

Якщо громадянин має право і на пільгу, і на субсидію, йому потрібно обрати лише один вид допомоги.

Натомість пільга – це перевага, яка надається законом для деяких категорій громадян. Мова може йти про ветеранів війни, членів сімей загиблих героїв, Захисників та Захисниць України, багатодітні сім'ї тощо.

Пільги надаються як без урахування доходів, так і з огляду на середньомісячний дохід сім'ї. Механізм та процедуру надання пільг для громадян України визначає постанова Кабміну № 373 від 17.04.2019.