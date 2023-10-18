Субсидия – что это за выплаты
И льготы, и субсидии предоставляются на оплату коммунальных услуг, приобретение газа и бытового твердого или жидкого топлива. Однако между ними есть несколько ключевых отличий.
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Субсидию государство предоставляет тем семьям, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за низкого уровня доходов и имущественного положения. То есть это выплата, которая зависит только от имущественного положения: низкий доход дает право обратиться за субсидией.
Условия предоставления субсидий определяет постановление Кабмина № 848 от 21.10.1995. Там же определен порядок предоставления этих социальных выплат.
Кто получает льготы
А льгота – это преимущество, которое предоставляется законом для некоторых категорий граждан. Речь может идти о ветеранах войны, членах семей погибших героев, Защитниках и Защитницах Украины, многодетных семьях и т.д.
Льготы предоставляются как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного дохода семьи. Механизм и процедуру предоставления льгот для граждан Украины определяет постановление Кабміина № 373 от 17.04.2019.