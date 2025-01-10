Як зріс мінімальний страховий внесок з початку 2025 року

Мінімальний страховий внесок цьогоріч не збільшувався. Він і надалі залежить від встановленого в Україні зарплатного мінімуму.

Як розраховується мінімальний страховий внесок

Зараз мінімальний страховий внесок дорівнює 22% від розміру мінімальної зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Мінімальна зарплата зараз складає 8 тисяч гривень. Цей показник не зростав з 1 січня 2025 року.

Тобто, потрібно вирахувати 22% від 8 тисяч гривень. Відповідно, мінімальний страховий внесок складає – 1 760 гривень. Саме цю суму потрібно сплатити як добровільний внесок, щоб особі зарахували повний місяць страхового стажу.

Громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків в електронній формі,

– наголошує Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! Укладені раніше договори продовжили до 31 грудня 2025 року.