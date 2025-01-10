Как рассчитывается минимальный страховой взнос

Сейчас минимальный страховой взнос равен 22% от размера минимальной зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Напомним! Минимальная зарплата сейчас составляет 8 тысяч гривен. Этот показатель не рос с 1 января 2025 года.

То есть, нужно вычислить 22% от 8 тысяч гривен. Соответственно, минимальный страховой взнос составляет – 1 760 гривен. Именно эту сумму нужно оплатить как добровольный взнос, чтобы лицу зачислили полный месяц страхового стажа.

Гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов в электронной форме,

– отмечает Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Заключенные ранее договоры продлили до 31 декабря 2025 года.