За що можуть заморозити пенсію та як цього не допустити

Українським пенсіонерам, які отримують виплати на банківські картки, варто пам'ятати, у яких випадках рахунки можуть заблокувати. Крім того, у деяких випадках можуть заморозити пенсію.

У яких випадках блокують пенсію

Якщо кошти тривалий час не використовуються, рахунок, на який приходять виплати, можуть заблокувати, передає 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Заступниця міністерки соціальної політики України Дарія Марчак нагадала, що уповноважені органи відстежують активність банківських рахунків пенсіонерів.

Якщо впродовж шести місяців на картці не було жодних операцій (зняття готівки, оплати покупок у магазинах чи онлайн, переказів), то:

Рахунок буде заблокований;

Пенсійні виплати припинять нараховувати.

Щоб розблокувати рахунок і відновити виплати, пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду та надати документи, що засвідчують особу.

Важливо! Звернутися до Пенсійного фонду потрібно не пізніше ніж через три роки після заморозки виплат. Винятками можуть бути пенсіонери, які отримували пенсію на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року.