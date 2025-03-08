В каких случаях блокируют пенсию

Если средства длительное время не используются, счет, на который приходят выплаты, могут заблокировать, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак напомнила, что уполномоченные органы отслеживают активность банковских счетов пенсионеров.

Если в течение шести месяцев на карте не было никаких операций (снятие наличных, оплаты покупок в магазинах или онлайн, переводов), то:

Счет будет заблокирован;

Пенсионные выплаты прекратят начислять.

Чтобы разблокировать счет и восстановить выплаты, пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, удостоверяющие личность.

Важно! Обратиться в Пенсионный фонд нужно не позднее чем через три года после заморозки выплат. Исключениями могут быть пенсионеры, которые получали пенсию на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года.