У кого не вырастет выплата из-за индексации
Эксперт Сергей Коробкин рассказал, что влияние индексации не почувствуют пенсионеры, которые получают максимальную пенсию сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Socportal.
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Напомним! Максимальная пенсия сейчас составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, то есть – 23 610 гривен.
Также индексация не повлияет:
- на выплаты судей;
- на пенсии или социальные выплаты в размере 2 361 гривны.
Дело в том, что последние выплаты связаны с прожиточным минимумом, который не рос.
Обратите внимание! Указанная государственная социальная помощь не считается пенсией, поэтому на нее не распространяется постановление о повышении.
Что нужно знать об индексации 2025?
Индексация 2025 была начата с 1 марта. Показателем нынешней индексации является – 11,5%. В то же время правительство установило лимиты на увеличение выплат. Минимально пенсии могут вырасти на 100 гривен, максимально – 1 500 гривен.