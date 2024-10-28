Промислові прибутки Китаю падають: як на це впливає дефляція

У вересні прибутки китайських промислових компаній скорочувались. Так відбувалось, зокрема, через дефляційний тиск.

Чому скорочуються промислові прибутки Китаю

Дефляційний тиск, що існує в КНР зараз, робить корпоративні фінанси менш стійкими. Показник прибутків промислових компаній Китаю за вересень знизився на 27,1% у порівняння з аналогічним періодом 2023 року, повідомляє Bloomberg.

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Довідка: Дефляція – це підвищення купівельної спроможності національної валюти. Процес відбувається через різноманітні заходи фінансового й економічного характеру (наприклад: зменшення кількості наявних в обігу паперових грошей, зниження товарних цін тощо).

Загалом, з січня по вересень 2024 року ці прибутки зменшились на 3,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Такі тенденції свідчать про те, що економіка Китаю продовжує стикатись з новими викликами.

Подальше зниження прибутку промислових компаній сильно вплине на комунальні підприємства, шахти та заводи. Зокрема, на інвестиційні рішення таких організацій найближчим часом.

Зверніть увагу! В кінці вересня було прийняте рішення про зниження процентних ставок у Китаї, таким чином відбувається підтримка економіки.