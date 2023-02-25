Схвалений ЄС 10 пакет санкцій жорстко перекриває Росії можливості їх обходу, – економіст

У Євросоюзі офіційно 25 лютого затвердили десятий пакет санкцій проти Росії. Він органічно доповнює всі попередні обмеження.

Про це для 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він зазначив, що Росія намагається розколоти антиросійську коаліцію, щоб не дати Україні можливість отримати допомогу.

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"Росія хоче вести війну на виснаження. Було достатньо багато західних політиків, які симпатизували Росії. Вони отримували гроші з "Газпрому". Це політики, які були в наглядових радах російських компаній. Проте подивіться, як швидко росіяни все втрачають", – зазначив Пендзин.

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Які заборони ухвалили

За словами економіста, однією з вимог ухваленого десятого пакета санкцій, який запровадили 24 лютого, є заборона європейцям входити в наглядові ради. Також він заборонив росіянам працевлаштуватися в компанії критичної інфраструктури Євросоюзу.

Тобто навіть ці речі відстежують та контролюють. Десятий пакет санкцій дуже жорстко обмежує останні вікна можливостей обходу санкцій, який росіяни шукали через треті країни, підставні компанії, Індію чи Китай, Туреччину. Сьогодні Євросоюз десятим пакетом жорстко перекриває навіть ті умовні можливості обходу санкційної політики, які ввели попередніми дев'яти пакетами, – наголосив Пендзин.

Особливості нового пакету санкцій

Економіст підсумував, що десятий пакет намагається позбутися проблем, які виникали після введення попередніх дев'яти. Тобто основна мета – це створення умов, при яких санкційні обмеження обійти буде майже неможливо.

"Вводять додаткові обмеження на 4 російських банки, для російських пропагандистів, потрапляння в Росію товарів подвійного призначення. Десятий пакет органічно доповнює попередні санкційні пакети", – додав Пендзин.