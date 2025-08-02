Через низькі пенсії або бажання бути корисними багато літніх українців відкладають вихід на пенсію й продовжують працювати. Чи дійсно це вигідно чи краще піти на відпочинок, читайте далі.

Працювати чи йти на пенсію після 60 років?

Все більше українців після досягнення пенсійного віку обирають не поспішати із оформленням пенсії. І не дарма, адже така відстрочка може суттєво збільшити майбутні виплати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на момент звернення. Тобто, чим довше людина працює після 60, тим вища її пенсія.

Як обчислюється надбавка до пенсії?

Надбавка до пенсії залежить від тривалості відстрочки виходу на пенсію: якщо людина продовжує працювати до 5 років після досягнення пенсійного віку, її виплати зростають на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу.

Якщо ж період відстрочки перевищує 5 років, надбавка становить уже 0,75% за кожен місяць роботи.

Наприклад! Якщо пенсіонер продовжив працювати ще рік, його пенсія зросте на 6%. А за п’ять років вже на 30%!

