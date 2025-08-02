Работать или идти на пенсию после 60 лет?

Все больше украинцев после достижения пенсионного возраста выбирают не спешить с оформлением пенсии. И не зря, ведь такая отсрочка может существенно увеличить будущие выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа на момент обращения. То есть, чем дольше человек работает после 60, тем выше его пенсия.

Как исчисляется надбавка к пенсии?

Надбавка к пенсии зависит от продолжительности отсрочки выхода на пенсию: если человек продолжает работать до 5 лет после достижения пенсионного возраста, его выплаты возрастают на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа.

Если же период отсрочки превышает 5 лет, надбавка составляет уже 0,75% за каждый месяц работы.

Например! Если пенсионер продолжил работать еще год, его пенсия вырастет на 6%. А за пять лет уже на 30%!

